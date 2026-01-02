KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:45, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Таза Қазақстан»: онлайн-платформаға астаналықтардан 3 600-ден астам өтінім түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада абаттандыру, көгалдандыру және жол жөндеу мәселелері бойынша өтінім жолдауына арналған «Таза Қазақстан» онлайн-платформасының жұмысы нәтижелі түрде жалғасып келеді. Қала тұрғындары арасында бұл қызметке сұраныс жоғары, деп хабарлайды Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты.

    «Таза Қазақстан»: на онлайн-платформу поступило более 3600 заявок от астанчан
    Фото: Астана әкімдігі

    «Таза Қазақстан» платформасы арқылы әрбір қала тұрғыны абаттандыруға қатысты өзекті мәселелерді көтере алады.

    Платформа іске қосылғаннан бері мұнда барлығы 3 669 өтінім келіп түскен. Оның 3 305-і толық орындалған, тағы 3 өтінім орындалу үстінде, қалғаны – қаралу сатысында.

    Өтінімдердің басым бөлігі аумақтарды абаттандыру, көшелерді жарықтандыру, жол жөндеу, көгалдандыру, сондай-ақ рұқсатсыз қоқыс үйінділерін жою мәселелеріне қатысты.

    Барлық ескерту мен ұсыныс уақтылы қаралып, тұрғындарға келтірілетін қолайсыздықтарды барынша азайтуға мүмкіндік беріп отыр.

    «Таза Қазақстан» қызметінің басты артықшылығы – тұрғындармен жедел әрі ашық байланыстың қамтамасыз етілуі.

    Айта кетейік, Алматы жаңа жылды «Таза Қазақстан» акциясымен бастады.

    Тегтер:
    Астана Таза Қазақстан Экология
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар