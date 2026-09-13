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    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс

    АСТАНА. KAZINFORM — Елорданың 1,4 миллионнан астам тұрғыны экоакцияларға қатысып, 1 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Бірнеше жылда елордада «Таза Қазақстан» экологиялық бастамасына 1,4 миллионнан астам адам қатысты. Жұмыстың басты бөліктерінің бірі су нысандарын тазалау болды.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Қалада Есіл өзені, Ақбұлақ және Сарыбұлақ, Нұра-Есіл каналы мен Кіші Талдықөлде жұмыс жүргізілді. Су қоймаларының экологиялық жағдайын қалпына келтіру және ұстап тұру үшін биомелиорациялық технологиялар қолданылды.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Тек 2026 жылдың көктемінде елордада тұрғындарды санитарлық тазалау, аумақтарды көркейту және көгалдандыру мәселесінде біріктірген экологиялық айлық өтті.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Оның аясында су нысандарының жағалауларын тазалау бойынша «Мөлдір бұлақ», қоғамдық кеңістіктерде тәртіп орнату бойынша «Таза қала», аулаларды көркейту бойынша «Таза аула» және қаланың жасыл қорын ұлғайту бойынша «Жасыл болашақ» тақырыптық апталықтары ұйымдастырылды. 

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    — Жыл басынан бері экологиялық іс-шараларға 300 мыңнан астам тұрғын мен 9,8 мың кәсіпорын мен ұйым қатысты. Осы уақыт ішінде 6400-ге жуық аула аумағы тәртіпке келтіріліп, 1 мың тоннадан астам қалдық шығарылды, 732 300 жасыл желек отырғызылды. 2026 жылы елордада барлығы 400-ден астам экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Оларға мектеп оқушылары мен студенттер, жастар, еңбек ұжымдары, кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және қаланың түрлі аудандарының тұрғындары қосылды, — делінген хабарламада.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Экологиялық мәдениет нақты істер арқылы қалыптасады. Тұрғындар аулаларды бірге күтіп-баптағанда, жағалауларды тазалап, ағаш отырғызғанда, қалаға деген қамқорлық ортақ жауапкершілікке айналады. Бұл жұмыс күзде де жалғасады. 

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    12 қыркүйек пен 10 қазан аралығында Астанада күзгі экологиялық айлық өтіп жатыр, оның аясында санитарлық тазалау, аумақтарды көркейту және көгалдандыру бойынша іс-шаралар жоспарланған.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    19 қыркүйекте ағаш отырғызу бойынша жалпықалалық экологиялық акция өтеді. Күзде 226 242 жасыл желек отырғызу жоспарланып отыр.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Тұрғындарды жұмылдырудың тағы бір жолы — Астанада 2024 жылдан бері жұмыс істейтін және күн сайын қала тұрғындарының өтініштерін қабылдап, өңдейтін @TazaQazBot Telegram-чат-боты. Бүгінгі таңда тұрғындардың 5490 өтініші орындалды.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    «Таза Қазақстан» адамдарды қаланы таза, жасыл әрі жайлы ету сияқты қарапайым жолда біріктіреді. Бұл ретте әрбір абаттандырылған аула, отырғызылған ағаш және тазартылған жағалау елорданың экологиялық мәдениетіне қосылған үлес болып саналады.

    «Таза Қазақстан» цифрмен: 1,4 млн адам, 732 мың ағаш, 1 мың тонна қоқыс
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін Қостанай облысында жастар «Таза Қазақстан» аясында экоквестке қатысқанын жазғанбыз.

    «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Ағаш отырғызу Астана Экология Қоқыс
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар