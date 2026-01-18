Тәжік-ауған шекарасында 4 лаңкестің көзі жойылды
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан шекарасында Ауғанстаннан келген 4 лаңкестің көзі жойылды, деп хабарлайды Kazinform Ховар НИАТ агенттігіне сілтеме жасап.
Тәжікстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің Шекара әскерлерінің баспасөз орталығы хабарлағандай, 2026 жылғы 18 қаңтарда сағат шамамен 00:30-да Шамсиддин Шохин ауданындағы 7-ші шекара заставасына террористік ұйымның төрт мүшесі мемлекеттік шекараны бұзып, Ауғанстанның Бадахшанвин провинциясының Дарбандак ауылынан Тәжікстан аумағына өткен.
Жедел-іздестіру шаралары барысында лаңкестердің орналасқан орны анықталды. Шекарашылардың берілу туралы талабына бағынбаған террористер қарулы қарсылық көрсеткен.
Қақтығыс кезінде 4 лаңкес залалсыздандырылды. Оқиға орнынан 3 «Калашников» автоматы, 1 шетелдік винтовка, 6 оқпан, 183 дана АК және тапаншаның патрондары, 3 ұялы телефон, 1 радиоқабылдағыш және 1 қайық тәркіленді.
Ведомство бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын, қазіргі уақытта мемлекеттік шекарадағы жағдай бақылауда екенін хабарлады.
