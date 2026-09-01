Тәжікстан 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіге кіруіне шектеу қоюы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруі мен пайдалануын шектеу мәселесін үш ай зерттеуге тапсырма берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Душанбедегі тілшісі.
Білім күніне орай астанадағы №105 мектепте сөйлеген сөзінде Тәжікстан Президенті цифрландыру және ақпараттық технологиялар дамыған дәуірде халықты, әсіресе жастар мен жасөспірімдерді интернетті, ұялы телефонды, жасанды интеллектті және әсіресе әлеуметтік желілерді пайдалану мәдениеті туралы дұрыс және жүйелі түрде оқыту қажет екенін атап өтті.
– Зерттеу соңғы жылдары жалпы орта білім беру мекемелеріндегі оқушылар арасында смартфондар мен әлеуметтік желілерді бақылаусыз пайдалану үлкен алаңдаушылық тудырғанын көрсетіп отыр, - деді Эмомали Рахмон.
Тәжікстан Президенті барлық ақпараттың жас шектеулері бар екенін және бірқатар дамыған елдер 16 жасқа толмаған оқушылардың телефон пайдалануына тыйым салғанын атап өтті.
– Смартфондар мен әлеуметтік желілерді шамадан тыс және бақылаусыз пайдалану олардың психикалық денсаулығына, ұйқысына, сөйлеуіне, есте сақтау қабілетіне, сауаттылығы мен білім алуына, белсенділігіне және физикалық дамуына айтарлықтай зиян келтіреді. Студенттер кітап оқудың, дағдыларын дамытудың немесе спортпен айналысудың орнына әлеуметтік желілердің виртуалды кеңістігінде көп уақыт өткізеді. Балалар мен жасөспірімдер ұлттың болашағы екенін ұмытпауымыз керек. Олардың денсаулығына немқұрайлы қарай алмаймыз, бұл –ұлттың болашағы, - деді Эмомали Рахмон.
Тәжікстан Президенті Білім және ғылым министрлігіне, Инновация және цифрлық технологиялар агенттігіне және Бастауыш және орта кәсіптік білім беру комитетіне үш ай ішінде бұл мәселені жан-жақты талдап, ұсыныстар енгізуді тапсырды.
– Осы шындықты ескере отырып, қазіргі заманғы қауіптерге тап болған кезде жасөспірімдер мен жастардың ақпараттық иммунитетін нығайтудың, сондай-ақ олардың ақпараттық мәдениет деңгейін арттырудың жолдарын табу қажет, - деп атап өтті Эмомали Рахмон.
Бұған дейін Тәжікстан туризмді дамытуға 29 млн доллардан астам қаржы бөлетінін жазған едік.