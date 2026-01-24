Тәжікстан экономикасы 2025 жылы 8,4%-ға өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның төрағалығымен өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында елдің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары шығарылып, 2026 жылға арналған басым міндеттер айқындалды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Үкімет отырысында сөз сөйлеген премьер-министр Кохир Расулзода жаһандық сын-қатерлерге қарамастан, 2025 жыл Тәжікстан үшін табысты болғанын атап өтті.
— Есепті кезеңде жалпы ішкі өнім көлемі 176,9 млрд сомониді (шамамен $19 млрд) құрады. Экономикалық өсім қарқыны 8,4% деңгейінде қамтамасыз етілді. Инфляция деңгейі 3,5% болды, — деді ол.
2025 жылы мемлекеттік бюджетке 60,3 млрд сомони (шамамен $6,48 млрд) түсті, бұл жоспарланған көрсеткіштен 7 млрд сомониге артық. Сондай-ақ 59,5 млрд сомони ($6,3 млрд) көлемінде шетелдік инвестиция тартылып, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 35%-ға артты. Жалпы тауар айналымының көлемі 14%-ға өсіп, 77,3 млрд сомониді ($8,31 млрд) құрады.
Елде 400 жаңа өнеркәсіп кәсіпорны, 38 балабақша, 214 жалпы білім беретін мектеп, 113 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Сонымен қатар 280 мың жаңа жұмыс орны құрылды.
2025 жылдың қорытындысын шығара отырып, президент Эмомали Рахмон Үкіметке стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу және елдің экономикалық өсімін кемінде 8% деңгейінде қамтамасыз ету үшін жұмысты жандандыруды тапсырды.
Осыдан бұрын Тәжікстан Республикасының басшысы елдің күштік құрылымдарында кадрлық өзгерістер жасағаны белгілі болды.