    23:38, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Тәжікстанда күштік құрылымдарда кадрлық өзгеріс жүргізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан Республикасының басшысы елдің күштік құрылымдарында кадрлық өзгерістер жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Тәжікстанда күштік құрылымдарда кадрлық өзгерістер жүргізілді
    Фото: Тәжікстан президентінің баспасөз қызметі

    Тәжікстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 16 қаңтарда Эмомали Рахмон Қорғаныс министрлігінде, Ұлттық гвардияда, Шекара әскерлерінде, Мемлекеттік қаржылық бақылау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде, сондай-ақ Әділет министрлігінің Қылмыстық жазаларды орындау бас басқармасында бірқатар кадрлық тағайындаулар жүргізген.

    — Аталған күштік құрылымдардың әскери бөлімдері мен бөлімшелерінің командалық құрамына жас, дарынды, жоғары білікті және отаншыл кадрлар тағайындалды, — деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі.

    Эмомали Рахмон өз сөзінде өңірдегі және әлемдегі жағдайға байланысты Қарулы күштердің, әскери бөлімдер мен бөлімшелердің жауынгерлік даярлығының жай-күйін талдап, талқылады және нақты міндеттер қойды.

    Мемлекеттік шекараны қорғауға, жауынгерлік әзірлікті арттыруға, шетел тілдерін меңгеруге, заманауи әскери техниканы игеруге, сондай-ақ командирлер мен әскери қызметшілер арасындағы өзара түсіністікті нығайтуға ерекше назар аударылды.

    Бұған дейін тәжік-ауған шекарасында төрт жаңа шекара заставасы ашылғаны хабарланған болатын.

    Тегтер:
    Әскер Әлем жаңалықтары Тәжікстан Тағайындау
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
