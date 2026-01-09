Тәжікстан NAN балалар тағамын сатуды тоқтатты
АСТАНА.KAZINFORM — Тәжікстанда NAN брендімен Nestlé балалар тағамын сатуға және пайдалануға тыйым салынды, деп хабарлайды NIAT Khovar.
Тәжікстан Республикасының Стандарттау, метрология, сертификаттау және сауда инспекциясы агенттігінің мәліметі бойынша, аталған өнімдер нормативтік талаптарға сәйкес келмейді. Сондықтан оларды сату тоқтатылды және өнім кері қайтарылып алынуы мүмкін.
Азаматтарға өнімдерді пайдаланбауға, ал егер сатып алған болса, сатып алған жеріне қайтаруға кеңес беріледі.
Импорттаушы компания өкілдерімен бірлесіп жұмыс істейтін Тәжікстанстан сауда инспекциясының қызметкерлері қазіргі уақытта қажетті шараларды қабылдап жатыр.
Бұған дейін Nestlé компаниясының Қазақстанда балалар тағамының шектеулі мөлшерін кері қайтарып алатыны хабарланған болатын.
Сонымен қатар Nestlé әлем бойынша 16 мың жұмыс орнын қысқартпақшы.