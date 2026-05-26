Тәжікстан президенті бірқатар халықаралық су бастамасын ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан президенті 4-ші Халықаралық су конференциясының ашылуында сөйлеген сөзінде су мәселелерін халықаралық тұрақты даму күн тәртібіне шығару үшін бірқатар практикалық шараларды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі оқиға орнынан.
Эмомали Рахмон Тәжікстанның Душанбе су процесі аясында инклюзивті және ашық халықаралық платформа құру бойынша күш-жігерін жалғастырып жатқанын атап өтті.
Ол республиканың 2030 жылға қарай ұлттық және округтік деңгейлерде су ресурстарын кешенді басқаруды толық енгізуді көздеп отырғанын мәлімдеді. Тәжікстан сонымен қатар су үнемдейтін технологияларды пайдалануды 40 еседен астам кеңейтуді және суды тиімді пайдалануды климаттың өзгеруіне бейімделудің негізгі құралына айналдырмақ.
Тәжікстан басшысы су саласындағы трансшекаралық ынтымақтастықты дамыту аясында Орталық Азиядағы сенім, серіктестік және сындарлы диалогты одан әрі нығайтуға шақырды.
- Тәжікстан Арал теңізін құтқару халықаралық қорын тұрақты даму мүддесінде күрделі су мәселелерін талқылау және шешу үшін маңызды аймақтық платформа ретінде қарастырады және оның аясында Орталық Азияның Мемлекетаралық энергетикалық комиссиясын құру қажет деп санайды, - деді Э.Рахмон
Жaһандық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне өту үшін «Душанбенің су мәселелері бойынша шеңберлік бағдарламасын» құру ұсынылды.
- Бұл шеңберлік бағдарлама су саласындағы ағымдағы процестерді нығайта алады және практикалық нәтижелерге қол жеткізу үшін бірлескен күш-жігерді үйлестіру және біріктіру үшін қолайлы негіз жасай алады, - деп атап өтті Тәжікстан президенті.
Эмомали Рахмон сөзін қорытындылай келе су дипломатиясын ілгерілету және нығайту, сондай-ақ әлемдік қауымдастықтың күш-жігерін біріктіру үшін Тәжікстан Республикасы президентінің су ресурстары саласындағы халықаралық сыйлығы құрылғанын хабарлады.
4-ші Халықаралық су конференциясы 28 мамырға дейін жалғасады. Іс-шараға 110 елден 2500 қатысушы, оның ішінде 75 халықаралық және аймақтық ұйымның өкілдері, сондай-ақ әлемнің 170 ғылыми-зерттеу мекемесінің сарапшылары жиналды. Форум жұмысын халықаралық және жергілікті БАҚ-тан 300-ден астам тілші хабарлап жатыр.
