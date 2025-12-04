Тәжікстан ҰҚШҰ-ның Ауғанстанмен шекараға қатысты келіссөз жүргізіп жатқанын жоққа шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Тәжікстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Душанбе мен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) арасындағы Ауғанстанмен шекараны бірлесіп патрульдеу туралы келіссөздер жүріп жатқаны туралы БАҚ хабарламаларына қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұған дейін Reuters агенттігі Тәжікстанның Тәжік-Ауғанстан мемлекеттік шекарасын бірлесіп патрульдеуге ресейлік әскери қызметшілердің қатысуы туралы ҰҚШҰ-мен келіссөздер жүргізіп жатқанын хабарлаған болатын.
Алайда, Тәжікстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды.
-Бұл жарияланым шындыққа жанаспайды және мұндай жалған ақпараттың таралуы халықаралық аудиторияны адастырады, - делінген министрлік мәлімдемесінде.
Министрлік сонымен қатар Тәжікстанның мемлекеттік шекараны сенімді түрде нығайтуға бағытталған бірқатар қажетті шараны үздіксіз жүзеге асырып жатқанын атап өтеді.
Мекеме сонымен қатар мемлекеттік шекарадағы жағдай тұрақты болып қала беретінін және құзыретті органдардың толық бақылауында екенін қоса айтты.
Тәжікстан тарапының ресми мәлімдемесінен кейін көп ұзамай Reuters өз мақаласын алып тастады, жарияланғаннан кейінгі шолу дәлелдердің жеткіліксіз екенін түсіндірді.
Бұған дейін Тәжікстан басшысы Ауғанстанмен шекарада қауіпсіздікті күшейтуді бұйырғаны хабарланған болатын.