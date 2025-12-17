Тәжікстанда алдағы бес жылда 1,4 миллион жұмыс орны құрылады
АСТАНА.KAZINFORM - Тәжікстанда алдағы бес жылда 1,4 миллион жұмыс орны құрылады. Бұл туралы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон жыл сайынғы жолдауында мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ол бұл экономиканы нығайтуға және азаматтардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған стратегияның бір бөлігі екенін атап өтті. Елде жұмыс күші мол, соңғы 10 жылда 880 000 адамға немесе жылына 2%-ға өсті. Жыл сайын 200 000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылады, ал кәсіптік мектептердің 150 000-нан астам түлегі еңбек нарығына шықты.
- Атқарушы мемлекеттік органдарға, министрліктерге және агенттіктерге алдағы бес жылда 1 млн 400 мың жұмыс орнын құру мақсатында мемлекеттік бағдарламалармен белгіленген мақсаттарды тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ету тапсырылды, - деді Эмомали Рахмон.
Мемлекет басшысы шағын бизнес, қолөнер, отбасылық кәсіпкерлікті қолдауға, сондай-ақ ауылдық жерлердегі әйелдер мен мүгедектерді жұмыспен қамтуға ерекше назар аударылатынын атап айтты.
Айта кетейік, Тәжікстанда Ұлттық су кеңесі өз жұмысын бастады.