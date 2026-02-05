Тәжікстанда әйелдерге қатысты 3 мыңнан астам қылмыс тіркелген
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылдың қорытындысы бойынша Тәжікстанда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа байланысты шағымдар мен тіркелген қылмыстар саны артқан, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Есеп беру баспасөз мәслихатында Тәжікстан Республикасы Әйелдер және отбасы істері комитетінің төрағасы Бунафша Файзиддинзода ведомствоға әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық туралы барлығы 3609 шағым түскенін немесе өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 367 жағдайға көп екенін хабарлады.
- Олардың ішінде әйелдерге қатысты 3423 қылмыс тіркелді, бұл 2024 жылғы көрсеткіш салыстырғанда 177 жағдайға көп. Бұдан басқа, жас бойжеткендерге қатысты 288 қылмыс тіркелді, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 80 жағдайға көп, - деп мәлімдеді спикер.
Ол есепті кезеңде әйелдер тарапынан ерлерге қатысты зорлық-зомбылыққа қатысты шағымдар санының да өскенін атап өтті. Мұндай 590 шағым тіркелді, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 36-ға көп.
Осыған дейін Тәжікстанда 2025 жылы 5 тоннадан астам есірткі тәркіленгені туралы жаздық.