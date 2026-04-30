Тегеран ядролық және зымыран бағдарламаларынан бас тартпайды — Иранның жоғарғы көшбасшысы
АСТАНА. KAZINFORM — Тегеран ядролық және зымыран бағдарламаларын сақтап қалады, деп мәлімдеді Иранның жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи. Бұл туралы Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі хабарлайды.
Мәлімдеме АҚШ-пен шиеленіс және Ормуз бұғазы төңірегіндегі дағдарыс аясында жасалды.
Иранның мемлекеттік телеарнасында оқылған жазбаша үндеуде Моджтаба Хаменеи Тегеран ядролық және зымыран әлеуетін ұлттық құндылық ретінде қорғауды жалғастыратынын айтты.
Оның сөзінше, иран қоғамы елдің ғылыми-техникалық әлеуетін, оның ішінде ядролық және зымыран бағдарламаларын, сондай-ақ нано және биотехнологияларды ұлттық бірегейліктің ажырамас бөлігі ретінде қарастырады.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei has said that Islamic Republic of Iran will put an end to the enemy’s abuses of Strait of Hormuz.https://t.co/j5n2F4duaF— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 30, 2026
Сонымен қатар ол Парсы шығанағы мен Оман шығанағы елдерінің «ортақ тағдыры» бар екенін атап өтті.
Оның бағалауынша, АҚШ-тың өңірдегі қатысуы тұрақсыздықтың негізгі факторы болып отыр.
— Америкалықтар үшін Парсы шығанағында жалғыз орын — оның түбінде, — делінген мәлімдемеде.
Ол сондай-ақ өңірдің болашағы АҚШ-тың қатысуынсыз даму мен тұрақтылықпен байланысты болатынын жеткізді.
Supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei said in a written statement that Iran will protect its nuclear and missile capabilities as a national asset, likely drawing a hard line as President Trump seeks a wider deal. Khamenei also insisted Americans belong “at the bottom” of the…— The Associated Press (@AP) April 30, 2026
Мәлімдемеде Ормуз бұғазы маңындағы жағдайдың «жаңа кезеңге» өткені айтылған. Иран тарапының бағалауынша, АҚШ алға қойған мақсаттарына жете алмаған.
Моджтаба Хаменеи Иран өңірдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, стратегиялық су жолындағы жағдайды бақылауда ұстайтынын атап өтті.
Жоғарғы көшбасшының мәлімдемесі Иранда бейсенбі күні атап өтілетін Парсы шығанағы күні қарсаңында жасалды.
Моджтаба Хаменеи жоғарғы көшбасшы қызметіне кіріскеннен бері көпшілік алдына шықпаған. Оның атынан жасалған мәлімдемелерді мемлекеттік телеарналар арқылы тарайды. Бұл жағдайды кейбір ирандықтар қауіпсіздік шараларымен байланыстырады.
