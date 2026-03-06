Тегеранда мемлекеттік мекемелердің қызметі кезең-кезеңімен қалпына келтіріле бастайды
АСТАНА. KAZINFORM – Иран АҚШ пен Израильдің соққылары жалғасып жатқан жағдайда Тегеран провинциясында әкімшілік іс-шаралар кезең-кезеңімен қалпына келтірілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Mehr News-тің мәліметінше, Иран билігі Тегеран провинциясында орналасқан министрліктер, мемлекеттік мекемелер мен атқарушы органдар жексенбіден бастап қызметкерлердің шектеулі қатысуымен жұмысын қалпына келтіреді. Бұйрық бойынша қызметкерлердің шамамен 20 пайызы өз жұмыс орындарында болса, қалған қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуді жалғастырады.
Тегеран провинциясының губернаторы Мохаммад-Садег Мотамедиан бұл шешімнің мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету кезінде үкімет құрылымдарының тұрақтылығын сақтау үшін қабылданғанын мәлімдеді.
Провинциядағы мемлекеттік органдардың барлық қызметкері келесі ескертуге дейін қашықтан жұмыс істейді. Дегенмен, менеджерлер мен басшылық лауазымдардағылар жұмысқа қатысуға міндетті.
Сондай-ақ кейбір банк бөлімшелері шектеулі қызметкерлер санымен жұмысын жалғастырады, ал кейбір филиалдар, соның ішінде валюталық бөлімшелер мен сейфі бар бөлімшелер күту режимінде жұмыс істейтіні хабарланды.
Шектеулер халыққа қызмет көрсететін ұйымдардың жедел бөлімшелеріне, сондай-ақ муниципалитеттерге, медициналық мекемелерге және әскери, құқық қорғау және қауіпсіздік органдарымен байланысты құрылымдарға қолданылмайды.
Билік азаматтарға тікелей қызмет көрсететін мекемелер, соның ішінде салық органдары мен әлеуметтік қамсыздандыру органдары өз жұмысын халыққа қызмет көрсетуде үзіліс болмайтындай етіп ұйымдастыруы керектігін атап өтті.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Баку Ираннан дипломатиялық өкілдіктерді эвакуациялады.