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    Техаста магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Техас штатында бейсенбі күні магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды АҚШ Геологиялық қызметі (USGS).

    Техаста магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    USGS мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы шамамен 6 шақырым тереңдікте орналасқан. Эпицентрі Техас пен Нью-Мексико штаттарының шекарасына жақын жерде болған.

    Жерасты дүмпуі Техастың батыс бөлігінде және Нью-Мексико штатының оңтүстік-шығысында сезілді.

    USGS дерегінше, алдағы бірнеше күнде аталған өңірде қайталама жер сілкіністері болуы мүмкін.

    Айта кетейік, бұған дейін Венесуэлада болған жойқын жер сілкіністерінен қаза тапқандар саны 5 398 адамға жеткені туралы хабарладық

    Ал 21 шілде күні Перуде болған екі жер сілкінісінен алты адам қаза тапты.

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    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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