Техаста Мексика әскери-теңіз күштерінің ұшағы апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Мексика әскери-теңіз күштеріне тиесілі, медициналық миссия орындайтын ұшақ Галвестон аймағында, Техас штатында қонуға бара жатқан кезде апатқа ұшырады. Бұл туралы The Daily News жазды.
Ведомство оқиға болған соң дереу іздеу және құтқару хаттамаларын АҚШ жергілікті билік органдарымен бірлесе іске қосқанын нақтылады.
The Daily News басылымының мәліметі бойынша, ұшақ Монтеррей (Нуэво-Леон штаты, Мексика) мен Галвестон арасында рейс орындаған.
Апат Scouls халықаралық әуежайына қону кезінде, соқыр тұманның салдарынан болған таяқ тастам жерді көру мүмкін емес жағдайда болған.
Ұшақта барлығы сегіз адам болған — екі пилот және алты жолаушы, оның ішінде бала бар. Ұшақ Галвестон шығанағына құлаған.
Еске сала кетейік, бұған дейін Ан-22 ұшағы Иванов облысында апатқа ұшырап, бортта жеті адам болғаны хабарланған еді.