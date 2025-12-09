15:54, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Ресейде Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM – Ресейдің Иваново облысында бортында жеті адам болған Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
- Алдын ала мәлімет бойынша, Иваново облысында Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады. Бортта жеті адам болған, - деп хабарлады жедел қызмет ТАСС агенттігіне.
Құтқарушылар апат орнына шықты. Апат Уводьское су қоймасының маңында болды, ұшақ сынықтары судан табылған. Ан-22 ұшағы жөндеуден кейін жоспарлы ұшуын өткізгені хабарланды.
- Ұшақ жөндеуден кейін жоспарлы ұшуын өткізген. Ол Уводьское су қоймасының маңында құлаған, ұшақ сынықтары судан табылды, - деді дереккөз ТАСС-қа.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
Бұған дейін Калифорнияда ұшақ апатқа ұшырағанын жазған болатынбыз.