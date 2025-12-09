KZ
    15:54, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ресейде Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ресейдің Иваново облысында бортында жеті адам болған Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі. 

    Фото: ТАСС

    - Алдын ала мәлімет бойынша, Иваново облысында Ан-22 ұшағы апатқа ұшырады. Бортта жеті адам болған, - деп хабарлады жедел қызмет ТАСС агенттігіне.

    Құтқарушылар апат орнына шықты. Апат Уводьское су қоймасының маңында болды, ұшақ сынықтары судан табылған. Ан-22 ұшағы жөндеуден кейін жоспарлы ұшуын өткізгені хабарланды. 

    - Ұшақ жөндеуден кейін жоспарлы ұшуын өткізген. Ол Уводьское су қоймасының маңында құлаған, ұшақ сынықтары судан табылды, - деді дереккөз ТАСС-қа. 

    Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.

    Бұған дейін Калифорнияда ұшақ апатқа ұшырағанын жазған болатынбыз. 

    Зарина Туғанбаева
