Telegram негізін қалаушы Павел Дуровтың TikTok-тегі аккаунты бұғатталды
АСТАНА. KAZINFORM — Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровтың TikTok әлеуметтік желісіндегі аккаунты бұғатталғаны туралы «Дуровтың коды» хабарлады. Бұл туралы 24 kg жазды.
Бұғатталғанға дейін аккаунтқа шамамен 156 мың қолданушы жазылса керек. Аккаунтты шектеу себептері нақты көрсетілмеген.
Еске салсақ, қаңтар айында TikTok АҚШ-та бірлескен кәсіпорын құратынын жариялаған еді. Сол арқылы кәсіпорынның бақылаушы пакеті пайдаланушылардың деректерін қорғау мақсатында бірнеше ірі американдық компанияға берілді.
Бұрынғы АҚШ президенті Джо Байден TikTok-ты жабуға қатысты заңға қол қойғаннан кейін платформа жабылу қаупі төнген болатын. Заңға сәйкес, компанияның қожайыны Қытайдағы ByteDance АҚШ-тағы бөлімін сатпаса, әлеуметтік желіге тыйым салынуы мүмкін. Байденнен кейін билікке келген Дональд Трамп ByteDance АҚШ бизнесін сатуға берілген мерзімді бірнеше рет 90 күнге ұзартқан еді.
Бұған дейін Павел Дуров Google мен Amazon-ға балама болатын Cocoon компаниясын іске қосқан еді.