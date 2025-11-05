Темір тордың арғы жағындағы қылмыс: Семейдегі тұтқынға жаңа үкім шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Семейде сот колониядан экстремистік материалдарды тікелей таратқан тұтқынды 10 жылға бас бостандығынан айырды.
Сот талқылауы барысында анықталғандай, Семей қаласындағы қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде отырған ер адам WhatsApp және Telegram мессенджерлері арқылы радикализм идеологиясын және зорлық-зомбылықты ақтайтын бейнежазбалар мен мәтіндерді таратқан.
— Сотталушы Б.Л.-ға қарулы жиһадқа шақырулар мен өзге дін өкілдеріне қарсы өшпенділік сөздер айтылған діни-экстремистік сипаттағы материалдарды жіберіп отырған. Сараптамаларда терроризмді насихаттау және діни алауыздық белгілері бар екені расталды, — деп хабарлады Абай облыстық сотының баспасөз қызметі.
Сот ер адамның әрекеттерін ҚР Қылмыстық кодексінің 256-бабы бойынша бұқаралық ақпарат құралдарын және телекоммуникация желілерін пайдалана отырып терроризмді насихаттау деп таныды.
— Қылмыстың сипатын, қылмыстың қайталану сипатын және жоғары қоғамдық қауіптілігін ескере отырып, сот оны 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуге үкім етті, — деп атап өтті сот.
Алдыңғы үкім бойынша өтелмеген мерзімнің бір бөлігі қосылып, түпкілікті жаза 10 жыл бас бостандығынан айыру болып белгіленді. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұдан бұрын Ұлытау облысында терроризмді насихаттаған тұрғын 5 жылға сотталды.