Тенерифедегі танымал жағажай қауіпті бактерияларға байланысты жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — Испанияның Тенерифе аралындағы Коста-Адехе аймағында орналасқан танымал Плайя-де-ла-Пинта жағажайы теңіз суынан бактериялардың жоғары деңгейі анықталғаннан кейін шомылуға шектеу қойылды.
Жағажай аймақтағы танымал демалыс орны және маңында көптеген мейрамхана, дүкен және ойын-сауық орындары орналасқан.
Билік өкілдерінің айтуынша, су бойына тосқауыл, ескерту таспалары және қызыл жалаулар орнатылған. Туристер мен жергілікті тұрғындарға 14 мамырдан бастап онда жүзуге тыйым салынды.
Судан алынған сынама суда энтерококк бар екенін көрсететін микробиологиялық көрсеткішті анықтады. Бұл бактериялар адамның табиғи ішек флорасының бөлігі. Егер олар ішектің сыртында (мысалы, жараларда немесе зәр шығару жолдарында) немесе су айдындарында көп мөлшерде болса, бұл ластану белгілері болып саналады. Олармен жанасу асқазан-ішек жолдарының бұзылуы, тыныс алу жолдарының аурулары және тері инфекциялары сияқты денсаулыққа қатысты мәселелерді тудыруы мүмкін.
— Сондықтан жергілікті билік ешқандай тәуекелге бармайды, ал шомылуға тыйым салу судың қауіпсіздігін одан әрі тексеру растағанға дейін күшінде қалады, — деп хабарлады БАҚ.
Коста Адехе — Тенерифедегі ең танымал туристік аймақтардың бірі. Шомылуға тыйым салу жақын маңдағы тамақтану орындары мен жағажай барларына да қатысты.
Судың ластануы немесе денсаулыққа қауіп төнген кезде көп адам автоматты түрде бұл аймақтан аулақ жүреді.
— Сондықтан жергілікті билік бактерия деңгейі төмендеп, жағажайды келушілер үшін қайтадан қауіпсіз деп санауға болады деп үміттенеді, — делінген жергілікті билік мәлімдемесінде.
Бұдан бұрын жыл басында Тенерифе жағалауында улы теңіз организмдері анықталды.