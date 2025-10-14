Теңге жыл басынан 4,6 пайызға әлсіреді
АСТАНА. KAZINFORM - Ұлттық банк теңгерімсіздіктің жинақталуын болдырмайтын икемді бағам қалыптастыру режимін ұстана береді. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Ұлттық банк төрағасының бірінші орынбасары Ерұлан Жамаубаев айтты.
- Жыл басынан бері теңге бағамы негізгі ішкі факторлар аясында 1 АҚШ доллары үшін 549,07 теңгеге дейін 4,6 пайызға әлсіреді. Негізгі ішкі факторлар – экономиканы фискалдық ынталандыру, сондай-ақ ірі компаниялардың дивиденд төлеуі аясында импорттың ұлғаюы салдарынан шетел валютасына сұраныс өскені байқалды, - деді ол.
Оның атап өтуінше, ұлттық валютаның айырбас бағамын қолдау Ұлттық қордан бюджетке берілетін трансферттерден шетел валютасын сату есебінен жүзеге асырылып отыр.
- Оның көлемі осы жыл басынан қыркүйек айына дейін 6,6 млрд АҚШ доллары болды. Сонымен қатар 4,3 млрд АҚШ долларына алтын сатып алуды теңестіру операциялары жүзеге асырылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде валюта нарығы қазір теңгерімді күйде сақталып отыр. Ұлттық банк теңгерімсіздіктің жинақталуын болдырмайтын икемді бағам қалыптастыру режимін ұстана береді, - деді Ерұлан Жамаубаев.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.