Теңіз кенішінде жұмыс істеген 30-ға жуық шетелдік елден шығарылды
АТЫРАУ. KAZINFORM — Жылыой ауданының Теңіз қалашығында шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу заңдылығын тексеру мақсатында көші-қон қызметі кешенді іс-шаралар жүргізді.
Нәтижесінде 27 шетел азаматы Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылды.
Атырау облыстық ПД мәліметінше, оларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-бабының 5-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттамалар толтырылып, материалдар Жылыой аудандық сотына жолданған.
— Көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында шетел азаматтары мен оларды қабылдаушы тұлғалар арасында түсіндіру-профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Оларға елімізде болу талаптары мен мерзімдерін сақтау қажеттілігі түсіндіріліп, заң бұзушылықтардың алдын алу бағытында тиісті шаралар қабылданып жатыр, — деп мәлімдеді департаменттің баспасөз қызметі.
