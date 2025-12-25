05:20, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Теңіз жағасынан Виктория дәуірінде тігілген етіктер табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Уэльстегі (Ұлыбритания) Ogmore-by-Sea жағажайындағы қоқыстарды тазалап жүрген еріктілер Виктория дәуіріндегі етіктерді тауып алды, деп хабарлайды БЕЛТА.
Жағажай академиясының пайымдауынша, етік 150 жыл бұрын Таскер-Рок маңында суға батқан италиялық жүк кемесіне тиелген болуы мүмкін.
— Табылған аяқ киімдер ерлерге де, әйелдерге де тиесілі, — деп хабарлады ұйымның еріктілері.
Жағажай академиясы бір аптаның ішінде 200-ге жуық жұп аяқ киім тапқанын атап өтті. Кейбіреулерінің жақсы сақталғаны сонша, олар патшайым Виктория тұсында жасалғаны анық байқалды. Виктория патшайым 1837 жылдан 1901 жылға дейін билік етті.
