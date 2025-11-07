Теңіздегі тау-кен өндірісі азық-түлік тізбегін бұзуы мүмкін — ғалымдар
АСТАНА. KAZINFORM — Ғалымдар тау-кен қалдықтары теңіздегі азық-түлік тізбегін бұзуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ-тағы Гавайи университетінің ғалымдары мұхиттар мен теңіздердегі тау-кен өндірісінің қоректік тізбекке әсерін зерттеді.
Бұл зерттеу үшін ғалымдар Тынық мұхитының теңіз деңгейінен 200-ден 1500 метрге дейінгі тереңдікте орналасқан, 2022 жылы тау-кен жұмыстары жүргізіліп жатқан «ымырт аймағы» деп аталатын су мен қалдықтарды зерттеді.
Nature Communications журналында жарияланған зерттеуде ғалымдар тау-кен қалдықтары ұзындығы 2 миллиметрден аз асшаяндардан бастап ұзындығы 5 сантиметрлік балықтарға дейін әсер етуі мүмкін екенін атап өтті.
Ғалымдардың айтуынша, олар минералдарға бай материалдарды жер бетіне шығарғаннан кейін тау-кен жұмыстары мұхит түбінде лай мен шөгінді қалдырып, нәтижесінде теңіздегі қоректік тізбегін құрайтын екінші буынды зоопланктонның жеткілікті қоректенбей, барлық басқа теңіз ағзаларына кері әсерін тигізеді.
Океанография магистратурасының студенті Майкл Дауд өз тобымен бірге теңіз ағзалары, соның ішінде балықтар зоопланктонмен қоректенетініне назар аударды.
— Егер бұл терең теңіз ағзалары қоректену тізбегінің бұзылуына байланысты жойылып кетсе, бұл жоғары ағындағы азық-түлік тізбектеріне және коммерциялық мүдделерге әсер етуі мүмкін, — дейді Майкл Дауд.
Калифорния университетінің теңіз биологы және зерттеушісі Дива Амон зерттеуге түсініктеме берді.
— Мұның бәрі түрлердің ауырып, қоныс аударуына, өліп кетуіне және масштабына байланысты түрлердің жойылуы сияқты ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін, — дейді ол.
