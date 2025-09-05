KZ
    23:47, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Tesla: Илон Маск шамамен 1 триллион доллар төлем алуы мүмкін

    АСТАНА.KAZINFORM — Tesla-ның нарықтық құны 8,5 триллион долларға жеткен жағдайда, Маск компанияның 12% акциясын алуы мүмкін, деп жазды Анадолы агенттігі.

    Tesla: Илон Маск шамамен 1 триллион доллар төлем алуы мүмкін
    Фото: Анадолы

    Америкалық электр көліктерін өндіруші Tesla компаниясының директорлар кеңесі бас директор Илон Маскқа қойылған мақсаттарға қол жеткізген жағдайда шамамен 1 триллион доллар көлемінде төлем ұсынды.

    Tesla директорлар кеңесі акционерлерге жолдаған хатында компанияда бас директорды ұзақмерзімді нәтижеге ынталандыратын бағдарлама жоқ екені және Маскты Tesla-ға толық көңіл бөлуге, оны басқаруға әрі компанияда қалуға ынталандыру қажеттігі айтылған.

    Хатта Маск акционерлерге «ерекше» қаржылық нәтиже көрсетіп, алдағы жылдары Tesla-ның басқарушысы болып қала берсе, оған сыйақы төленетіні көрсетілген.

    Маск толық көлемде төлем алуы үшін келесі мақсаттарға жетуі керек:

    • робот-такси өндірісі сияқты жаңа бағыттарды кеңейту;

    • компанияның нарықтық құнын 7,5 триллион долларға дейін арттыру.

    Сондай-ақ, Маск толық сыйақыны алу үшін Tesla-да 7,5 жылдан 10 жылға дейін жұмыс істеуі тиіс.

    Барлық мақсаттарға қол жеткізілген жағдайда, Tesla «тарихтағы ең құнды компанияға» айналады деп көрсетілген.

    Егер Tesla-ның нарықтық құны 8,5 триллион долларға жетсе, Маскқа компания акцияларының шамамен 12%-ы берілмек.

    Бұл төлемнің жалпы сомасы шамамен 1 триллион долларды құрайды.

    Айта кетейік, 2026 жылы америкалық Neuralink компаниясы зағип адамның көру қабілетін жартылай қалпына келтіру операциясын жасамақшы.

    АҚШ Әлем жаңалықтары Илон Маск
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
