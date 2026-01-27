TikTok пен YouTube жасөспірімдерге тәуелділік туғызу айыптарымен сотқа тартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Осы аптада Meta Platforms, TikTok және YouTube компаниялары жастардың психикалық денсаулығына кері әсер еткендігі үшін сотқа тартылып жатыр. Осылайша балалардың экран алдында қанша уақыт өткізетіні туралы жаңа пікірталас басталмақ, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Агенттіктің хабарлауынша, бұл сот ісі әлеуметтік желілердің иелері балаларды тәуелді ету мақсатында өз платформаларын арнайы әзірлегенін анықтауға бағытталған.
Лос-Анджелес округінің Жоғары сотында қаралып жатқан іс бойынша негізгі мәселе – 19 жасар KGM есімді әйелдің оқиғасы. Ол, айыптауларға сәйкес, осы компаниялардың платформаларына тәуелді болғанын, ал олардың тартымды дизайны оның тәуелділігін күшейткенін айтады. Сонымен қатар, ол бұл қолданбалардың оның депрессиясын және суицидке деген ойларын тереңдеткенін алға тартып, компанияларды жауапкершілікке тартуды талап етіп отыр. Әлеуметтік желілер құрбандарының құқықтарын қорғау орталығының негізін қалаушы Мэтью Бергманның айтуынша, бұл – әлеуметтік желі компанияларының балаларға зиян келтіру айыптарымен сотқа тартылған алғашқы іс.
Сот компаниялардың KGM-ге психикалық денсаулыққа зиян келтірген өнімдерді ұсыну арқылы немқұрайдылық танытты ма, және оның қолданбаларды пайдалану оның депрессиясының дамуына басқа себептермен салыстырғанда маңызды әсер етті ме деген сұрақты шешуі керек. Яғни, мәселе, ол қолданбалардағы үшінші тараптардың контентін қарап отырып немесе өміріндегі басқа факторлардың әсерінен депрессияға түсті ме, соны анықтау.
Сот ісі жүріп жатқан уақытта, сол технологиялық компаниялар өздерінің өнімдерінің жасөспірімдер үшін қауіпсіз екеніне күмән келтіргендерді сендіру үшін жалпыұлттық науқанды бастады. Олар ата-аналарға балаларын платформаларда қалай пайдаланатындығын бақылауға көбірек мүмкіндік беретін құралдарды іске қосты және бұл мүмкіндіктерді насихаттау үшін миллиондаған доллар жұмсады.
2018 жылдан бастап Meta компаниясы АҚШ бойынша орта мектептерде ата-аналарға интернетте жасөспірімдердің қауіпсіздігі мәселелері бойынша семинарлар өткізіп келеді. Мұндай семинарлардың бірі 2024 жылы Лос-Анджелесте «Screen Smart» деп аталып, компанияның ұйымдастыруымен өтті.
TikTok та осындай іс-шараларға қолдау көрсетті. Компанияның веб-сайтындағы ақпаратқа сәйкес, 100-ден астам жергілікті және аймақтық ата-аналар комитеті ұйымдастырған «Жақсылық жаса» бағдарламасы TikTok функциялары бойынша ата-аналарға арналған оқыту материалдарын қамтыды, оның ішінде экран уақытын түнде шектеу мүмкіндігі де бар.
Бұған дейін Аустралияда жасөспірімдердің әлеуметтік желілердегі 5 млн аккаунты өшірілгені анықталды.