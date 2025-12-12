Time жасанды интеллект жасаушыларды «Жыл адамы» атады
АСТАНА.KAZINFORM - Америкалық Time журналы жасанды интеллект (ЖИ) жасаушыларын 2025 жылғы «Жыл адамы» деп атады, деп хабарлайды BBC.
Екі журналдың бірінде Nvidia компаниясының бас директоры Дженсен Хуанг, Meta негізін қалаушы Марк Цукерберг, X иесі Илон Маск және жасанды интеллекттің «анасы» Фей-Фей Ли бейнеленген.
- 2025 жыл жасанды интеллект біздің көз алдымызда пайда болған жыл болды және одан кері қайтар жол жоқ, - делінген редакция мәлімдемесінде.
Биыл Time екі мұқаба дайындады: бірінде құрылысшылардан тұратын «ЖИ» әріптері, ал екіншісінде сала көшбасшыларының портреті бейнеленген.
- Биыл жасанды интеллектті жауапкершілікпен пайдалану керектігі туралы дау оның мүмкіндігінше тез тарап кетуіне жол берді. Хуанг, Сон, Альтман және басқа да жасанды интеллект алпауыттарының арқасында адамзат бақылаусыз, жоғары автоматтандырылған және өте белгісіз болашаққа қарай толық жылдамдықпен алға жылжып келеді,- деп мәлімдеді Time жаңа мұқабаларын таныстырар алдында.
Сарапшылардың айтуынша, бұл шешім жасанды интеллект пен оның артында тұрған компаниялардың қоғамды қаншалықты тез өзгертіп жатқанын көрсетеді.
Time журналы 1927 жылдан бері «Жыл адамын» таңдап келеді.
Бұған дейін журнал бірнеше рет «Жыл адамы» атағын нақты адамдарға емес, түрлі топтарға немесе нысандарға берген.
Мысалы, 1950 және 2003 жылдары америкалық сарбаздар «Жыл адамы» атанды, 1960 жылы америкалық ғалымдар, ал 2001 жылы наразылық білдірушілер атанды. 1982 жылы Time компьютерді «Жыл адамы» деп атады, ал 1988 жылы қауіп төнген Жерді атады.
2024 жылы Time АҚШ президенті Дональд Трампты «Жыл адамы» деп атады.