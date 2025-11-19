Time журналының «Жыл адамы» атағын жасанды интеллект жеңіп алуы мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - Жасанды интеллект «Жыл адамы» атағын жеңіп алуы мүмкін. Polymarket букмекерлік платформасының мәліметі бойынша, оның мүмкіндігі 36% деп бағаланып отыр. Бұл ЖИ-ді Рим Папасы Лев XIV және Сэм Альтман сияқты үміткерлерден ілгерілетіп тұр, деп хабарлайды Рolymarket.
Мүмкіндігі жоғары үміткерлер арасында Nvidia компаниясының бас директоры және негізін қалаушы Дженсен Хуанг бар, оның жеңіске жету мүмкіндігі әзірге 17% деп бағаланып отыр. Рим Папасы Лев XIV шамамен 14%, ал OpenAI компаниясының бас директоры Сэм Альтман шамамен 8% дауыс жинауы мүмкін.
Америкалық Time журналы жыл сайын өзінің «Жыл адамын» таңдайды.
2021 жылдың желтоқсанында Илон Маск Time журналының «Жыл адамы» атанды. Бұл оның Жердегі және одан тыс жерлердегі өмірге кеңінен әсер етуімен, сондай-ақ SpaceX пен Tesla компанияларындағы басшылығымен байланысты болды және оның байлығының артуына ықпал етті.
Ал 2024 жылы АҚШ президенті Дональд Трамп жеңіске жетті.
