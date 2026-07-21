Тимофей Скатов Португалиядағы турнирде қарсыласын камбэкпен ұтты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 163-ракеткасы Тимофей Скатов Эшторил (Португалия) ATP 250 турнирінің екінші айналымына шықты.
Т.Скатов іріктеу сайысының финалында жеңіліп қалғанымен, турнирді ұйымдастырушылар оған тағы бір мүмкіндік берді.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 98-ракеткасы, нидерландылық Йеспер Де Йонгқа тап келді.
Бірінші партияда нидерландылық теннисші айқын басымдылық танытты – 6:1.
Бұдан кейін Т.Скатов камбэк жасай білді – 6:4, 6:3.
Екі сағат 28 минутқа созылған тартысты бәсекеде Скатов эйс жасамағанымен, 8 брейк-пойнттың бесеуін пайдаға асырды. Йеспер Де Йонг 15 эйс, 5 брейкпен (17 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Осылайша, сенсациялық жеңіске қол жеткізген Тимофей Скатов ширек финалға шығу үшін әлемнің 14-ракеткасы, ресейлік Андрей Рублевпен таласады.
Т.Скатов қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 150-орынға көтеріліп тұр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Германиядағы жарыста жергілікті теннисшіні жеңгенін жазған едік.