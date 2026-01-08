Тимофей Скатов Үндістандағы жарыстың финалына шығу үшін таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 235-ракеткасы Тимофей Скатов Бангалор (Үндістан) челленджер турнирінің жартылай финалына өтті.
Жарыстың 6-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ширек финалда дүниежүзілік рейтингіде 441-орында тұрған чехиялық Йонас Форейтекпен жолықты.
Бірінші партияда Скатов 6:4 есебімен басымдылық танытты. Екінші сетте қарқынын үдете түсті — 6:2.
Сағат жарымға жуық уақытқа созылған бәсекеде Т.Скатов 1 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Форейтек 3 эйс жасағанымен, 5 брейк-пойнттан ештеңе шығара алмады.
Тимофей Скатов финалға шығу үшін әлемнің 167-ракеткасы, франциялық Гарольд Майомен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның жылдың алғашқы турнирінің ширек финалына шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Елена Рыбакина екі жыл бұрынғы үздік жетістігін қайталады.
Александр Бублик Гонконг турнирінің ширек финалына жолдама алды.