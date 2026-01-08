KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:15, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Александр Бублик Гонконг турнирінің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Гонконг ATP 250 турнирінің ширек финалына шықты.

    Александр Бублик Гонконг турнирінің ширек финалына жолдама алды
    Фото: ҚТФ

    Жарысты екінші айналымнан бастаған қазақстандық теннисші рейтингіде 75-орында тұрған нидерландылық Ботик ван де Зандсхулппен шеберлік байқасты. Екі партия да 6:3 есебімен Бубликтің пайдасына шешілді.

    Бір сағат 11 минутқа созылған кездесуде Бублик 12 эйс жасап, 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Зандсхулп 8 эйспен шектелді. 

    Александр жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 406-сатыдағы қытайлық Цзюнчэн Шанмен таласады. Ол екінші айналымда әлемнің 39-ракеткасы, италиялық Лоренцо Сонегоны жеңіп кетті – 6:3, 6:4. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның жылдың алғашқы турнирінің ширек финалына шыққанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Елена Рыбакина екі жыл бұрынғы жетістігін қайталады.

    Тегтер:
    турнир Александр Бублик Гонконг Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар