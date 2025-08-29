KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:25, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Тимур Сүлейменов: Қатаң ақша-кредит саясаты – мақсат емес, инфляцияны тежеу құралы

    АСТАНА. KAZINFORM  - Жоғары мөлшерлеме мен қатаң ақша-кредит саясаты – мақсат  емес, инфляцияны тежеу құралы.  Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур  Сүлейменов айтты.

    Ұлттық банк
    Фото: Ұлттық банк

    - Қазір экономиканың өсу қарқыны жоғары екені анық. Алайда ол халық табысының өсуіне толық әсерін көрсеткен жоқ. Негізгі тежеуші фактор – инфляция. Яғни номиналды табыс өсіп жатқанымен, инфляция оның оң әсерін теңестіріп отыр. Сол себепті Ұлттық банк базалық мөлшерлемені инфляцияны төмендетуді қамтамасыз ететін деңгейде ұстап отыр. Біздің мақсатымыз – бағаның төмен және тұрақты өсуін қамтамасыз ету, азаматтардың жалақысы мен жинақтарының құнын сақтау, - деді ҰБ төрағасы.

    Оның пайымынша, жоғары инфляция ең көп зиян келтіретін фактор саналады. Ол, әсіресе әлеуметтік қорғалмаған топтарға ауыр тиеді.

    - Бұл жағдайда жоғары мөлшерлеме мен қатаң ақша-кредит саясаты – мақсат емес, инфляцияны тежеу құралы. Яғни халықтың әл-ауқатын арттыру құралы саналады. Экономика тұрғысынан тұрақты төмен инфляциялық орта – қолайлы инвестициялық климат пен кәсіпкерлік ортаны қамтамасыз ететін негізгі элементтердің бірі. Үкіметпен, агенттікпен және басқа да мемлекеттік органдармен үйлестірілген күш-жігеріміздің арқасында біз баға тұрақтылығын қамтамасыз етіп, ортамерзімді перспективада белгіленген нысаналы деңгейге қол жеткізе аламыз деп сенеміз, - деді Тимур Сүлейменов.

    Бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да 16,5 пайыз деңгейінде қалдырғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Инфляция Экономика Тимур Сүлейменов ҚР Ұлттық банкі
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар