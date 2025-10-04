KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:40, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    «Тобыл» — футболдан 2025 жылғы Қазақстан кубогының иегері

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Қазақстан кубогы финалында «Ордабасы» (Шымкент) мен «Тобыл» (Қостанай) шеберлік байқасты.

    Тобыл
    Фото: Kffleague.kz

    Бұл кездесу Қызылорда қаласындағы жаңадан ашылған «Қайсар Арена» стадионында өтті. Ойында бас төрешісі міндетін швейцариялық Свен Вольфенсбергер атқарды. 

    Кездесу барысында қостанайлық команда сапынан Николай Сигневич 19-минутта есеп ашса, Ислам Чесноков 33-минутта басымдықты арттырды.

    Осылайша «Тобыл» қарсыласынан 2:0 есебімен басым түсіп, Қазақстан кубогының иегері атанды.

    Қазақстан кубогы 1992 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қазірге дейін барлығы 15 команда кубокты төбесіне көтерді. Оның ішінде «Қайрат» (Алматы) — 10, «Жеңіс» (Астана) мен «Астана» -3, «Тобыл» (Қостанай), «Ақтөбе», «Қайсар» (Қызылорда), «Ордабасы» (Шымкент) -2, «Атырау», «Ертіс» (Павлодар), «Тараз», «Шахтер» (Қарағанды), «Восток» (Өскемен), «Алматы», «Достық» (Алматы), «Спартак» (Семей) — 1 мәртеден жеңімпаз атанды.

    Биыл Қазақстан кубогына Премьер-лига, Бірінші және Екінші лигадан барлығы 30 команда қатысты. Алдымен Бірінші және Екінші лига командалары алғашқы іріктеу кезеңін өткізді. 
    Олардың арасынан іркілмей шыққан екі клуб 1/8 финалда Премьер-лига командалары қатарына қосылды.

    Жеңімпаз 2026 жылы Конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне жолдама алады.

    Тегтер:
    «Тобыл» ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар