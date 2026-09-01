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    Тоқаев Бішкекте ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысын Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкектегі «Ырыс Ордо» конгресс-холына барды.

    Мемлекет басшысын Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды. 

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары бірге суретке түсті.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары бірге суретке түсті
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ жиындарына қатысу үшін Бішкекке барған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар