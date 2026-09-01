Тоқаев Бішкекте ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына барды
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкектегі «Ырыс Ордо» конгресс-холына барды.
Мемлекет басшысын Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды.
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары бірге суретке түсті.
Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ жиындарына қатысу үшін Бішкекке барған еді.