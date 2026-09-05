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    Президент Қауіпсіздік кеңесінің жаңа құрамын бекітті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қауіпсіздік кеңесі аппараты басшысының орынбасарлары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысының өкімдерімен:

    • Нұржан Хажимұратұлы Каджиақбаров Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі аппараты басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
    • Руслан Фатихұлы Жақсылықов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі аппараты басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
    • Геннадий Иванович Зуев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі аппараты басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды. 

    Айта кетелік Қауіпсіздік кеңесі аппаратының басшысы тағайындалған еді

    Тағайындау Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар