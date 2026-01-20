KZ
    Тоқаев: Қазақ мемлекетінің басшысы ретінде мен үшін тәуелсіздік — бәрінен қымбат

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қазақстан баршаға түсінікті әділ саясат ұстанымын әрдайым сақтайды. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда қаласында өтіп жатқан Ұлттық құрылтайдың V отырысында айтты.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Қазақстан — жауапкершілігі жоғары «орта держава» және жер көлемі бойынша ислам әлеміндегі аса ірі мемлекет. Біз баршаға түсінікті, яғни ақылға қонымды және әділ саясатты жақтаймыз, осы ұстанымды әрдайым сақтаймыз. Сыртқы саясаттағы іс-әрекетіміздің бәрі бір ғана мақсатты көздейді. Ең бастысы, Қазақстанның жерінің тұтастығын, қауіпсіздігі мен егемендігін қамтамасыз етуіміз керек. Қазақ мемлекетінің басшысы ретінде мен үшін тәуелсіздік — бәрінен қымбат! Бұл — мерейтой кезіндегі ұран емес, қазіргі дүрбелеңге толы заманда ұлттық стратегиямыздың негізгі қағидасы. Мен «Тәуелсіздік дегеніміз — ең алдымен, жалпыұлттық бірлік пен келісім» екенін үнемі айтып жүрмін, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Осы орайда Президент Қазақстан халқы ел бірлігін сақтап, өсіп-өркендеген, абырой-беделі жоғары әрі қуатты мемлекет құруды басты міндет ретінде санауы қажет екенін айтты.

    — Осы мақсатқа стратегиялық тұрғыдан қарап, парасатты, дана халық екенімізді көрсетуіміз керек, — деді Мемлекет басшысы.

    Айта кетейік, Kazinform Мемлекет басшысының Ұлттық құрылтайдағы сөзін трансляциялады.

    Бұдан бұрын Президент Қазақстан тарихына арналған жаңа жеті томдық қашан дайын болатынын айтты.

