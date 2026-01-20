KZ
    13:23, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент лауазымын бекітуді ұсынды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде вице-президент лауазымын бекітуді ұсынды.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Ақорда

    — Вице-президентті Парламенттің қарапайым басым дауысының келісімімен Президент тағайындайды. Оның өкілеттік аясын Мемлекет басшысының өзі айқындайды. Вице-президент Президенттің тапсырмасымен халықаралық форумдар мен шет мемлекеттердің делегацияларымен келіссөздерде Қазақстан Республикасының мүддесін, Парламентте Президенттің мүдделерін білдіретіні, отандық және шетелдік қоғамдық-саяси, ғылыми, мәдени-ағартушылық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайтыны, Президенттің өзге де тапсырмаларын орындайтыны көзделеді. Вице-президенттің қызметтік функционалына қатысты осы негізгі ережелерді Конституция мәтінінде де көрсеткен жөн, — деді Президент.

    Осыған дейін Мемлекет басшысы жаңа Парламент 5 жылға сайланатыны туралы айтты.

     

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай Саяси реформа
    Автор
