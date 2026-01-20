Жаңа Парламент 5 жылға сайланады — Мемлекет басшысы
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Парламент қызметін түбегейлі қайта құру арқылы осыған дейін жүзеге асырылған саяси реформаларды одан әрі жалғастырамыз. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.
- Ұсыныстардың төртінші бөлігі заң шығарушы органның жұмыс тәртібі мен рәсімдеріне қатысты болды. Жаңа Парламентте депутаттарды бес жылға сайлау көзделіп отыр. Заң қабылдаудың үш кезеңнен тұратын процедурасы ұсынылады. Депутаттар бірінші кезеңде заң жобасын жалпы мақұлдайды. Одан кейін өзгерістерді мақұлдайды, соңында заңды қабылдайды. Осылайша, біз Парламент қызметін түбегейлі қайта құру арқылы осыған дейін жүзеге асырылған саяси реформаларды одан әрі жалғастырамыз, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің айтуынша, мемлекеттің институционалдық тұғырын нығайтып, «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» қағидатына сәйкес орнықты саяси жүйе қалыптастырамыз.
- Басты мақсатымыз да – осы. Билік институттарының жаңа құрылымы баршаға бірдей мүмкіндік беретін әділетті қоғам құрудың мызғымас негізі болмақ. Түптеп келгенде, біз бір қоғам болып қолға алған Парламенттік реформа еліміздің әлеуетін арттыратын болады. Сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің қарқынын күшейтіп, сапасын жақсарта түседі. Мен Мемлекет басшысы ретінде бұған кәміл сенемін, - деді Мемлекет басшысы.
Президент жаңа Парламентке «Құрылтай» деген атау беруді ұсынды.
Сондай-ақ, ол бір палаталы Парламент туралы бастаманы халық қолдап отырғанын атап өтті.
Осыдан бұрын Тоқаев жаңа Парламенттте депутаттар барлығына бірдей ортақ тәртіппен сайлануы тиіс екенін айтты.
Сонымен қатар жаңа Парламенттегі мандат саны 145 болуы мүмкін екені айтылды.