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    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Кореяда оқып жатқан және еңбек етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен емен-жарқын әңгімелесті.

    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті  
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Президент отандастарымызбен жүздесуде елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформалар мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге тоқталды.

    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    Кореядағы қазақстандықтар оқуда, қызметте қол жеткізген табыстарын тілге тиек етіп, мақсат-межелерін айтып өтті.

    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Кореяда тұратын Қазақстан азаматтары мен студенттерге сәттілік тіледі. 

    Еске салайық, мұның алдында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Корея Ұлттық Ассамблеясының Спикері Чо Чжон Шик қазақ этноауылына барғанын хабарлағанбыз.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Оңтүстік Корея
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар