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    Тоқаев сайлауды ашық әрі тең жағдайда өткізуді тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысына биыл 23 тамыз күні өтетін Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына дайындық барысы туралы мәлімет берілді.

    Президент бұл сайлау науқанының тарихи сипаты мен қоғамдық-саяси маңызы айрықша екенін атап өтті.

    — Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауды «Заң мен тәртіп» қағидаты негізінде ашық әрі барлық қатысушыға тең жағдай жасау арқылы өткізу қажеттігіне баса назар аударды, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін саяси партия өкілдерінің командалық теледебаты қалай өткенін жазған едік.


    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай ҚР Орталық сайлау комиссиясы Сайлау-2026 Нұрлан Әбдіров Саясат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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