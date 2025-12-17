KZ
    12:32, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Токио Қазақстан Президентінің сапарына қалай дайындалып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – BORT № Telegram арнасы Мемлекет басшысының Жапонияға сапарына дайындық жұмыстарының фотосуреттері мен бейнежазбаларын жариялады. 

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Бұған дейін Ақорданың баспасөз қызметі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 18-20 желтоқсанда ресми сапармен Жапонияға баратынын хабарлаған. 

    Сапар аясында Император Нарухито, премьер-министр Санаэ Такаичи, сондай-ақ жапон бизнес қауымдастығының өкілдерімен кездесулер жоспарланған.

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Бұдан басқа, Қазақстан Президенті «Орталық Азия – Жапония» саммитіне қатысады.

    р
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы энергетика саласы қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады.

    Ақордада энергетика саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азамат марапатталды.

    Зарина Туғанбаева
