    14:05, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Токио мэриясы Қазақстан туының түсіне боялды

    ТОКИО. KAZINFORM – Токиодағы мэрияның зәулім ғимараты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапары құрметіне және Орталық Азия елдерінің саммиті қарсаңында Қазақстанның көк туының түсіне боялды. Бұл туралы БОРТ1 әлеуметтік желісінде жарияланды. 

    Токио мэриясы Қазақстан туының түсіне боялды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Токиодағы көрікті орындардың бірі – мэрияның зәулім ғимараты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапары құрметіне және Орталық Азия елдерінің саммиті қарсаңында Қазақстанның көк туының түсіне боялды. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды. Сонымен қатар Токиода жалпы құны 3,7 млрд доллардан асатын келісімдерге қол қойылады.

    Мемлекет басшысы Жапония Императоры Нарухитомен кездесті. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевтың құрметіне ресми қабылдау өтті. Кейін Тоқаев Мейджи Джингу ғибадатханасын аралап көрді. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияда тұрып жатқан қазақстандықтармен кездесті  және Жапония Парламентінің Қазақстанмен достық лигасы мүшелерімен кездесті

     

