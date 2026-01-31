Токиода көшедегі 2,7 млн долларды құрайтын аса ірі тонау ісі тергеліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Токио полициясы ел астанасының қақ ортасында жасалған аса батыл тонау дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Қылмыскерлер ішінде шамамен 420 млн иен (2,7 млн доллар) қолма-қол ақша болған чемодандарды алып қашып кеткен, деп хабарлайды Kyodo.
Оқиға бейсенбі күні кешке Уэно ауданында болған. Үш адамнан тұратын топ жеті адамға шабуыл жасап, жәбірленушілердің айтуынша, ішінде шамамен 420 млн иен болған чемодандарды алып кеткен.
Күдіктілер оқиға орнынан кетіп бара жатқан сәтте автокөлікпен шамамен 50 жастағы ер адамды қағып кеткен. Кейінірек сол аумақтан шағын көк түсті жеңіл көлік табылды. Жаяу жүргінші жеңіл жарақат алған.
Тергеу деректеріне сәйкес, үш күдікті кейінірек ақ түсті фургонға отырған болуы мүмкін. Фургонды тағы бір адам басқарған. Бұл көлік қылмыстық топпен байланысы бар тұлғаның атына тіркелгені анықталды.
Бірнеше сағаттан кейін, жұма күні таңға жуық, тағы бір оқиға тіркелді. Ханэда әуежайы автотұрағында белгісіз адамдар бұрыш газын қолданып, сөмкесінде 190 млн иен қолма-қол ақшасы бар ер адамға шабуыл жасаған. Алайда бұл жолы ақша қолды болмаған.
Зардап шеккен азамат жеңіл жарақат алғанымен, кейінірек ақшамен бірге Гонконг қаласына ұшып кеткен.
Тергеушілер екі оқиғаның өзара байланысты екенін жоққа шығармайды. Екі жағдайда да жәбірленушілер қолма-қол ақшаны гонконг долларына айырбастау үшін Ханэда әуежайынан Гонконгқа жеткізбек болғандарын айтқан.
Оқиға Жапониядан тыс жерде де жалғасын тапты. Гонконг БАҚ-тарының мәліметінше, жұма күні таңертең Шёнг-Ван ауданындағы валюта айырбастау пункті маңында екі ер адам тоналып, ішінде 58 млн иен бар рюкзактарынан айырылған. Алдын ала мәлімет бойынша, олар Жапония азаматтары болуы мүмкін.
Гонконг полициясы жұма күні кемінде бір күдіктінің ұсталғанын хабарлады, алайда айып тағу мен істің егжей-тегжейі жарияланған жоқ.
Токио полициясы Ханэда әуежайынан ақшамен ұшып кеткен ер адам Гонконгта қайта шабуылға ұшырауы мүмкін деген нұсқаны да тексеріп жатыр.
