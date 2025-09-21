05:12, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Толассыз жауған жаңбыр: Қытайдың Ханьцзян өзенінде биыл екінші рет су тасыды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың су ресурстары министрлігі Янцзы өзенінің негізгі саласы Ханьцзян өзені толассыз жауған жаңбырдың салдарынан биыл екінші рет су тасқынына ұшырады деп хабарлады. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.
Ведомствоның мәліметінше, өзеннің жоғарғы және орта ағысында орналасқан Даньцзянкоу су қоймасына құйылатын су секундына 15 мың текше метрге жеткен.
Ханьцзян өзенінің жоғарғы ағысында су деңгейінің үздіксіз, тұрақты көтерілуі күтіліп отыр. Метеорологиялық болжамдар алдағы 10 күнде өзен бассейнінде жауын-шашынның екі маңызды кезеңін болжайды.
Соңғы күндері Су ресурстары министрлігі жағдайды жіті қадағалап отыр.
