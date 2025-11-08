KZ
    01:33, 08 Қараша 2025

    Төрт облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облысында барлық бағыт бойынша, тағы үш облыста республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар миистрлігінің баспасөз қызметі.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Ағыбай Аяпбргенов / Kazinform

    - Күн райының қолайсыздығына байланысты Павлодар облысында барлық автокөлік түрлері үшін барлық бағыттар бойынша, сондай-ақ 3 облыста (Ақмола, Қарағанды, Абай) республикалық маңызы бар а/ж 4 учаскесінде қозғалыс жабылды, - делінген хабарламада.

    Жүргізушілерге сақтық шараларын сақтап, алыс жерлерге барудан бас тарту және жолдардың жай-күйі туралы ақпараттың жаңартылуын қадағалау ұсынылды.

    Осыған дейін Семейден Павлодарға бет алған 50 автокөлік боранда жолға шыға алмай тұрғаны туралы жаздық.

     

    Ауа райы Жол Көлік ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
