    02:39, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Трамп: 2026 жылы Майами қаласында G20 саммиті өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы «Үлкен жиырмалық» (G20) саммиті АҚШ-тың Флорида штатындағы Майами қаласында өтеді. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді, деп жазады ТАСС.

    Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и Зеленским
    Фото: x.com/whitehouse

    — АҚШ шамамен соңғы 20 жылда алғаш рет G20 саммитін өз аумағында өткізу мәртебесіне ие болды. Біз бұл саммитті елдегі ең керемет қалалардың бірі — әсем Майамида, Флорида штатында өткізетін боламыз, — деді Трамп Ақ үйде журналистер сұрағына жауап бере отырып.

    G20 1999 жылғы 15–16 желтоқсанда Берлинде өткен конференцияда құрылды. Бұл бастамаға өнеркәсібі дамыған жеті мемлекеттің — Ұлыбритания, Италия, Канада, АҚШ, Франция, Германия және Жапонияның — қаржы министрлері мұрындық болған. Топтың басты мақсаты — жаһандық сын-қатерлерге жауап ретінде шешімдер әзірлеу процесіне ірі дамушы елдерді тарту болған.

    G20 мүшелері — 19 мемлекет (негізін қалаушы елдермен бірге Аустралия, Аргентина, Бразилия, Үндістан, Индонезия, Қытай, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, Түркия, Оңтүстік Африка Республикасы және Корея Республикасы), сондай-ақ Еуропалық Одақ пен Африка Одағы.

    Осыдан бұрын Дональд Трамп америкалық кәсіпкер әрі миллиардер Илон Масктың Республикалық партияға оралудан басқа амалы жоқ екенін мәлімдеді.

    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп Саммит
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
