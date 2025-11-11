Трамп Ақ үйде Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шараамен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үйде Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шараамен кездесу өткізді, деп хабарлайды BBC.
Ақ үйдің баспасөз қызметі мәлімдегендей, Сирия президенті Ақ үйге барды, Дональд Трамп пен Ахмед аш-Шараа арасындағы кездесу басталды.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, аш-Шарааның Ақ үйге баруы ерекше қарапайым жағдайда өтті, ол өзге шетелдік көшбасшылар секілді салтанатты бас есіктен емес, бүйірдегі кіру жолы арқылы кірген. Кездесу барысында тараптар бірлескен мәлімдеме жасамады және БАҚ өкілдері алдында бірге көрінген жоқ.
Бұл оқиға тарихи сипатқа ие, себебі Сирия президенті АҚШ-қа ресми сапармен алғаш рет келіп отыр. Бұған дейін Ақ үйге Сириядан соңғы жоғары деңгейдегі сапар 1999 жылы болған, ол кезде сыртқы істер министрі Фарук аш-Шараа Израильмен бейбіт келіссөздерге қатысқан еді.
Ахмед аш-Шараа — Сириядағы билік ауысқаннан кейін уақытша президент міндетін атқарып жүрген бұрынғы «Хайят Тахрир аш-Шам» қозғалысының жетекшісі. Ол елдің жаңа саяси бағытын қалыптастыруға және ұзақ жылдарға созылған халықаралық оқшауланудан кейін Батыс елдерімен қарым-қатынасты қалпына келтіруге ұмтылып отыр.
Кездесу қарсаңында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Ахмед аш-Шарааны және елдің ішкі істер министрі Анас Хаттабты санкциялар тізімінен шығарды. 2014 жылдан бері аш-Шараа ХТШ ұйымының мүшесі ретінде шектеулерге ұшыраған болатын. АҚШ-та ол үшін 10 миллион доллар сыйақы белгіленген еді, бірақ Вашингтон бұл шешімді қайтарып алды.
АҚШ президенті Дональд Трамп оны «жас, қайсар және қатал мінезді басшы» деп сипаттап, Сириядағы жағдайды тұрақтандыруға әлеуеті бар екенін атап өтті.
Кездесу барысында тараптар «Ислам мемлекеті» (ИМ - Қазақстанда тыйым салынған ұйым - ред.) ұйымына қарсы күрес және Сирияға салынған экономикалық санкцияларды жеңілдету мәселелерін талқылады.
Сирияның сыртқы істер министрі Асад аш-Шибани Дамаскінің ИМ-ге қарсы 88 елмен халықаралық коалицияға қосылуға дайын екенін мәлімдеді. Сонымен бірге ол «Цезарь заңы» деп аталатын санкциялар туралы актіні жоюдың маңызын атап өтті.
Вашингтонмен келіссөздердің нәтижесінде АҚШ Қаржы министрлігі «Цезарь заңы» бойынша енгізілген бірқатар шектеулерді 180 күнге тоқтатты.
Сарапшылардың пікірінше, бұл кездесу Сирияның жаңа саяси бағытын айқындап, елдің халықаралық қауымдастыққа қайта оралуының бастауы болуы мүмкін.
Айта кетейік, Сирия арнайы қызметі Ахмад аш-Шарааға бағытталған екі қастандықтың алдын алды.