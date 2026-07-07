Трамп әкімшілігі 1,5 триллион доллар үнемдеуді жоспарлап отыр
АСТАНА.KAZINFORM - Трамп әкімшілігі 2026 жылға арналған дерегуляция жоспарын жариялады. Онда 702 федералды агенттік ережелерінің күшін жою көзделген. Бұл рекордтық үнемдеуге әкеледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі FOX Business арнасына сілтеме жасап.
Ақ үйдің Басқару және бюджет басқармасының құрамына кіретін Ақпарат және реттеу істері басқармасы (OIRA) бұл шаралар экономикалық өсуге, жұмыс орындарын құруға және тауарлар мен қызметтер құнын төмендетуге кедергі келтіретін ережелерді жоюға бағытталғанын мәлімдеді.
Әкімшілік-бюджет басқармасы басшысының міндетін атқарушы Марк Паолетта реттеушілік қысқартулардан күтетін үнемдеу 2026 қаржы жылында 1,5 триллион долларға жетуі мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл 482 ережені алып тастау арқылы 2025 жылы қол жеткізілген 211,8 миллиард доллар үнемдеу рекордынан айтарлықтай асып түседі.
Жоспарға Байден әкімшілігі кезінде енгізілген бірнеше экологиялық ережелерді қайта қарау кіреді. АҚШ Қоршаған ортаны қорғау агенттігі (EPA) көлік құралдары шығарындылары стандарттарын өзгертуді және қазба отын электр станциялары үшін көмірқышқыл газы шығарындыларының шектеулерін алып тастауды көздейді.
Сонымен қатар АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі SNAP азық-түлік көмегі бағдарламасының ережелерін өзгертуді, қатысушылар мен трейдерлерге қойылатын талаптарды күшейтуді және азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарын жаңартуды жоспарлап отыр. АҚШ Сауда министрлігінің Өнеркәсіп және қауіпсіздік бюросы жасанды интеллект технологияларын тарату және АҚШ одақтастарына дрондармен жеткізу ережелерін қоса алғанда, экспорттық бақылауды қайта қарауды және әкімшілік белгілеген ұлттық қауіпсіздік тарифтік режимін қосуды көздеп отыр.
Бұған дейін АҚШ Anthropic компаниясының ЖИ модельдерін экспорттауға қайта рұқсат берді.