Трамп әкімшілігі студенттер мен журналистер үшін виза тәртібін күшейтеді
АСТАНА.KAZINFORM - 27 тамызда жарияланған үкімет ұсынысына сәйкес, АҚШ шетелдік студенттер мен журналистердің елде болу мерзімінің ұзақтығын қысқартуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл шара Дональд Трамптың елдегі заңсыз миграциямен күресу бойынша жүргізіліп жатқан ауқымды бағдарламасының бір бөлігі, деп хабарлайды The Nation.
Ішкі қауіпсіздік департаменті (DHS) шетелдік студенттерге F визасын, алмасу бағдарламасына қатысушыларға J визасын және баспасөз өкілдеріне I визасын беру ережелерін қатайтуды қарастыруда.
Ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес, студенттік және алмасу визасы иелерінің елде болу ұзақтығы төрт жылмен шектеліп, журналистердің елде 240 күннен аспайтын, ал қытай тілшілерінің 90 күн ғана болуы қарастырылған.
АҚШ үкіметінің мәліметі бойынша, 2024 жылы елде F визасы бойынша шамамен 1,6 миллион халықаралық студент, 355 000-ге жуық тәжірибе алмасушы және 13 000 БАҚ өкілдері болған.
Трамп әкімшілігі ұсынылған ережедегі өзгертулер виза иелерін АҚШ-та болған кезде жақсырақ «бақылау» үшін қажет екенін айтты.
Бұған дейін АҚШ коммерциялық жүк көлігі жүргізушілеріне жұмыс визасын тоқтатқаны туралы хабарланған болатын.
