Трамп АҚШ сайлауының олқылығы туралы құпия мәліметтерді жариялады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп америкалықтарға үндеу жасап, алдағы конгресс сайлауының дауыс беру процесіндегі олқылықтарды атап өтіп, халқын бірлікке шақырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
Өз сөзінің басында Трамп АҚШ экономикалық қалпына келу кезеңін өткеріп жатқанын мәлімдеп, әкімшілігінің негізгі жетістіктерін атап өтті.
АҚШ президентінің айтуынша, ел экономикасы нығайған: инвестициялар мен жұмыспен қамту өсіп келеді, ал инфляция айтарлықтай төмендеді. Ол сондай-ақ салық реформасы отбасыларға, жұмысшыларға, зейнеткерлерге және бизнеске салынатын салық ауыртпалығын азайтқанын атап өтті.
Сонымен қатар, Трамп қор нарығы мен зейнетақы жинақтары рекордтық деңгейге жеткенін мәлімдеді. Ол сондай-ақ жаңа саясаттың арқасында бірнеше рецепт бойынша берілетін дәрі-дәрмектердің бағасы 70-90%-ға төмендегенін, бұл денсаулық сақтау шығындарын азайтатынын атап өтті. Дәрі-дәрмектер туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін TrumpRx.gov веб-сайты құрылғаны да айтылды.
Президент сонымен қатар балаларға арналған салық жеңілдігі бар инвестициялық шот бағдарламасының іске қосылғанын жариялады, ол туралы ақпарат TrumpAccounts.gov порталында қолжетімді.
- Біз қазір әлемде ең қайнап жатқан елміз. Америка бұрын-соңды болмаған құрметке ие болады. АҚШ-қа еліміздің тарихында болмаған ақша инвестицияланып жатыр. Бүгінде бұрынғыдан да көп америкалық жұмыс істейді. Осы аптада инфляцияның алты жылдан аса уақыт ішінде ең үлкен айлық төмендеу көрсеткені жарияланды. Бұл алты жылдағы ең жақсы көрсеткіш, - деді Дональд Трамп.
АҚШ президенті қауіпсіздікті қамтамасыз ету, заңсыз иммиграциямен күресу және әскери күштерді нығайтудағы айтарлықтай жетістіктерді тілге тиек етті.
Трамптың айтуынша, АҚШ шекарасы ел тарихындағы ең қауіпсіз шекараға айналды.
- Бұрын айқара ашық болған шекараларымыз ел тарихындағы ең қауіпсіз шекараға айналды: соңғы 14 айда бірде-бір заңсыз иммигрант АҚШ табалдырығын аттап басқан жоқ, - деді ол.
АҚШ президенті сонымен қатар, елдегі қылмыс деңгейі де төмендей беретінін хабарлады.
- Ел бойынша қылмыс деңгейі күрт төмендеді, ал кісі өлтіру деңгейі 1900 жылдан бергі, 125 жылдан астам уақыт бұрынғы ең төменгі деңгейге жетті, - деді Дональд Трамп.
Ақүй басшысы әскери күштерді қаржыландырудың рекордтық өсімін жариялады.
- Бізде бүгін әлемдегі ең күшті және ең қуатты әскери күш бар, - деп атап өтті ол.
Трамп сыртқы саясат мәселесін де айналып өтпеді.
- Біз қазір бізбен бірге жұмыс істеп, миллиондаған баррель мұнай өндіріп жатқан Венесуэлада жеңіске жеттік. Біз Иранда да үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз және бұл еңбектің жемісін өте жақын арада өз көздеріңізбен көресіздер, - деді Дональд Трамп.
Содан кейін президент сайлаудың тұтастығы тақырыбына тоқталып, оны ел үшін ең маңызды мәселелердің бірі деп атады.
- Әділ сайлаусыз ешбір ел ұлы ел бола алмайды. Сенім жоқ жерде ұлылық жоқ. Әрбір америкалық өз дауысын берген кезде сол дауыс жүйеде дәл есептелетінін білуге лайық және бұл жүйені қауіпсіз ету үшін өте маңызды, - деді Дональд Трамп.
АҚШ президенті барлау қоғамдастығының бірқатар құжаттарын дереу құпиясыздандыру және жариялау туралы шешім қабылдағанын айтты, оның айтуынша, оларда америкалық сайлау инфрақұрылымындағы елеулі осалдықтар туралы ақпарат бар.
- Бұл деректер бізде бар сайлау жүйесі бұзуға, пайдалануға және шетелдік хакерлердің кіре алу қаупі басым екенін көрсетеді және бұл шынымен де солай, - деді Ақүй басшысы.
Трамптың айтуынша, бұл ақпарат ұзақ уақыт бойы америкалық қоғамнан жасырылып келген.
- Бұл маңызды ақпарат сіздерден, біздің ұлы америкалық халқымыздан көп жылдар бойы жасырын болды. Бірақ қазір бұл өзгеріп жатыр. Бүгін кешке жариялайтын құжаттарды Ақүйдің арнайы тобы, сондай-ақ Президенттің барлау жөніндегі консультативтік кеңесінің қызметкерлері құрастырды, - деді ол.
АҚШ президенті сонымен қатар жарияланған материалдарды Ақүйдің веб-сайтынан көруге болатынын мәлімдеді.
- Бұл ақпаратты жариялаудағы мақсатымыз - сайлауға деген сенімді әлсірету емес, керісінше осал тұстарды анықтау және оларды тез арада шешу арқылы сол сенімді нығайту, - деді Дональд Трамп.
Трамптың айтуынша, жарияланған құжаттарда сайлаушыларды тіркеуде қолданылатын есімдер, мекенжайлар, телефон нөмірлері, партиялық мүшеліктер және басқа да құпия ақпараты бар шамамен 220 миллион жазба бар.
Ол мұндай ақпараттың тарап кетуі - америкалық сайлау жүйесіне үлкен қауіп төндіретінін айтты.
Президенттің айтуынша, Конгресс пен барлау агенттіктері сайлаушыларды тіркеу деректерінің бұзылуы туралы ақпаратты 2020 жылы, 18 штаттағы ондаған миллион жазбаның Қытай тарапынан сатып алынғаны, ұрланғаны немесе бұзылғаны белгілі болған кезде ала бастаған.
- Олар мұны маған президент ретінде немесе басқа біреуге айтпады және Конгреске де хабарламады. Шын мәнінде, олар тек «ел тарихындағы ең қауіпсіз сайлау» деп айтып келді - бұл стандартты сөз тіркесі, - деді Дональд Трамп.
АҚШ президенті сонымен қатар жарияланған құжаттарға сәйкес, Қытай АҚШ сайлауына әсер етуге бағытталған басқа да әрекеттер жасағанын мәлімдеді.
Трамптың айтуынша, ЦРУ құжатының бірінде 2018 жылдың ортасында Қытай Коммунистік партиясының басшылығы АҚШ президентіне қарсы ішкі және сыртқы күштерді пайдаланып, оның қолдауын әлсіретіп, қайта сайлануына жол бермеу мақсатын қойғаны айтылған.
Сонымен қатар, АҚШ президенті 2018 жылдан бастап Қытай алдымен аралық сайлауға, содан кейін 2020 жылғы президенттік науқанға әсер етуге тырысқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, Бейжіңнің стратегиясы америкалық қоғамның қазіргі президентке деген сенімін төмендетуге бағытталған.
АҚШ президентінің айтуынша, Қытайдың қызметі туралы ЦРУ мен NSA талдаулары күнделікті президенттік брифингтерге енгізілмеген.
- Барлығы жасырын болды. Сарапшылар, олардың, дәйексөз ретінде, Қытайдың сайлауға қатысты қызметі туралы ақпаратты жасыру үшін президенттің күнделікті брифингі туралы ақпаратты әдейі таратқанын мойындады. Тағы бір ФБР қызметкері, дәйексөз ретінде, Қытайдың сайлауға араласуы туралы ақпаратты жасыру үшін «көлеңкелі үкіметке» сүйенгенін жазды, - деді ол.
Осыған байланысты АҚШ президенті Ұлттық барлау директорының кеңсесіне, Әділет министрлігіне, ФБР-ге және ЦРУ-ға тергеу жүргізуді тапсырғанын мәлімдеді.
- Бүгін мен Ұлттық барлау директорының кеңсесіне, Әділет министрлігіне, ФБР-ге және ЦРУ-ға мұндай маңызды ақпараттың қалай және неліктен жасырылғанын тергеуді, жасыруға қатысқандарды жұмыстан шығаруды және қажет болған жағдайда осы адамдарға қарсы қылмыстық іс қозғауды сұраймын, - деді Дональд Трамп.
Ақүй басшысының айтуынша, құжаттардың үшінші пакеті электронды дауыс беру жүйесінің қауіпсіздігіне арналған.
Трамп жарияланған құжаттар электрондық дауыс беру жүйелері мен бюллетеньдерді санау машиналарының кибершабуылдар мен манипуляцияларға төтеп беруге осал екенін мәлімдеді.
- Бүгін кешке біз АҚШ барлау қоғамдастығының бұрын құпияланған бағалаулары мен үкіметіміздің бұл машиналардың шабуылға өте осал екенін бұрыннан білетінін дәлелдейтін басқа да есептерді жариялаймыз, - деді президент.
Трамп сонымен қатар АҚШ қарсыластарының, сондай-ақ мемлекеттік емес субъектілердің АҚШ сайлау инфрақұрылымының элементтерін бұзу мүмкіндігі бар екенін көрсететін құжаттардың бірін келтірді.
Трамп құжаттардың төртінші жиынтығы сайлаудағы бұзушылықтардың дәлелдерін жасыру жағдайларына қатысты деп мәлімдейді.
Атап айтқанда, ол жарияланған құжаттарға Мичигандағы сайлаушыларды тіркеу бойынша ауқымды жұмыс барысындағы бұзушылықтарды тергеуге қатысты ФБР құжаттары кіретінін айтты.
- Бүгін кешке мен ФБР директорынан бұл мәселені толық тергеуді қамтамасыз етуді және кез келген қылмыс үшін жауаптыларды жауапкершілікке тарту үшін Әділет министрлігімен бірлесіп жұмыс істеуді талап етемін, - деді Дональд Трамп.
Сонымен қатар, АҚШ президентінің айтуынша, тіркеу тізімдері мен жария деректерді талдау федералды сайлауда дауыс беруге тіркелген шамамен 278 мың АҚШ азаматы емес екенін анықтады.
Өз сөзін қорытындылай келе, Трамп екі партияның мүшелерін және тәуелсіз сайлаушыларды елдің сайлау жүйесіне деген сенімді нығайту үшін бірігуге шақырды.
- Әрбір америкалық, мейлі ол республикашыл, демократ, тәуелсіз немесе кез келген басқа адам болсын, біздің әлемдегі ең сенімді, әділ және бейтарап сайлау жүйесіне лайық екенімізге келісуі керек. Біз демократтар, республикашылдар, тәуелсіздер болып бірігуіміз керек және бұл партиялық мәселе болмауы тиіс, - деді Дональд Трамп.
Президент сонымен қатар федералды агенттіктерге барлық мемлекеттік органдарға сайлауға құқығы жоқ сайлаушыларды сайлаушылар тізімінен алып тастау қажеттілігі туралы хабарлауды тапсырғанын мәлімдеді.
Бұған дейінТрамптың Иранға қатысты саясаты республикашылдар арасында сынға ұшырағаны хабарланған.