    03:47, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Трамп: АҚШ Сирияның табысқа жетуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Сирияның табысқа жетуі үшін бар күшін салады. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: Anadolu

    — Біз Сирияның табысқа жетуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, өйткені ол Таяу Шығыстың бір бөлігі. Бізде енді Таяу Шығыста бейбітшілік орнайды, — деді Дональд Трамп Ақ үйде журналистер сұрағына жауап бере отырып.

    АҚШ президенті сириялық уақытша президент Ахмед аш-Шараамен жақсы байланыс орнатуға қол жеткізгеніне де тоқталды.

    — Ол өте мықты көшбасшы. <…> Ол қатал адам. Маған ол ұнайды, мен Сирияның жаңа президентімен тіл табыса аламын, — деп атап өтті АҚШ президенті.

    Трамптың пікірінше, аш-Шарааның өз елін алға жетелеп, табысқа жеткізуге шамасы келеді.

    — Біз Сирияның табысты болуын қалаймыз және менің ойымша бұл көшбасшы мұнымен күресе алады <…>. Көпшілік оның өткен өмірінің аяусыз ауыртпалыққа толы болғанын айтады. Біздің бәріміздің кезінде көрген күніміз оңай болған жоқ, — деп қосты Трамп.

    Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үйде Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шараамен кездескенін жаздық.

    АҚШ Дональд Трамп Сирия
