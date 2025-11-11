Трамп: АҚШ Сирияның табысқа жетуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Сирияның табысқа жетуі үшін бар күшін салады. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
— Біз Сирияның табысқа жетуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, өйткені ол Таяу Шығыстың бір бөлігі. Бізде енді Таяу Шығыста бейбітшілік орнайды, — деді Дональд Трамп Ақ үйде журналистер сұрағына жауап бере отырып.
АҚШ президенті сириялық уақытша президент Ахмед аш-Шараамен жақсы байланыс орнатуға қол жеткізгеніне де тоқталды.
— Ол өте мықты көшбасшы. <…> Ол қатал адам. Маған ол ұнайды, мен Сирияның жаңа президентімен тіл табыса аламын, — деп атап өтті АҚШ президенті.
Трамптың пікірінше, аш-Шарааның өз елін алға жетелеп, табысқа жеткізуге шамасы келеді.
— Біз Сирияның табысты болуын қалаймыз және менің ойымша бұл көшбасшы мұнымен күресе алады <…>. Көпшілік оның өткен өмірінің аяусыз ауыртпалыққа толы болғанын айтады. Біздің бәріміздің кезінде көрген күніміз оңай болған жоқ, — деп қосты Трамп.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үйде Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шараамен кездескенін жаздық.